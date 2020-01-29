США розширили санкції антиросійські

Під санкції потрапили вісім чоловік і одна компанія
Міністерство фінансів Сполучених Штатів у середу, 29 січня, розширили список антиросійських санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як повідомляється, Управління з контролю за іноземними активами ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України та спробу окупації Криму.
"Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму", - заявив секретар Стівен Мнучин.
Наголошується, що санкції були введені проти:
Крім того, в санкційний список була введена компанія Grand Service Express, яка є оператором пасажирських залізничних перевезень у Крим.
Нагадаємо, 28 січня Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Список санкцій тепер містить 177 осіб і 44 організації.