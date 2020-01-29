США розширили санкції антиросійські

Колаж РБК-Україна

Під санкції потрапили вісім чоловік і одна компанія

Міністерство фінансів Сполучених Штатів у середу, 29 січня, розширили список антиросійських санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як повідомляється, Управління з контролю за іноземними активами ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України та спробу окупації Криму.

" Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму", - заявив секретар Стівен Мнучин.

Наголошується, що санкції були введені проти:

Юрія Гоцанюка, який є так званим прем'єр-міністром так званої Республіки Крим;

Міхайла Развожаєва, так званого в.о.. губернатора Севастополя;

Володимира Немцева - так званого голови Законодавчих зборів;

Сергія Даниленка, який є так званим головою Севастопольської виборчої комісії;

Лідії Басової, яка є так званим заступником голови Севастопольської виборчої комісії;

Катерини Пырковой, яка є так званим секретарем Севастопольської виборчої комісії;

Катерини Алтабаевой - так званий член Ради Федерації РФ від Севастополя;

Олександра Ганова, який є генеральним директором Grand Service Express.

Крім того, в санкційний список була введена компанія Grand Service Express, яка є оператором пасажирських залізничних перевезень у Крим.