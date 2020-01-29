ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США розширили санкції антиросійські

Новини » Політика     29.01.2020 - 21:24
США розширили санкції антиросійські
Колаж РБК-Україна

Під санкції потрапили вісім чоловік і одна компанія

Міністерство фінансів Сполучених Штатів у середу, 29 січня, розширили список антиросійських санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як повідомляється, Управління з контролю за іноземними активами ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України та спробу окупації Криму.

"Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів в Криму", - заявив секретар Стівен Мнучин.

Наголошується, що санкції були введені проти:

  • Юрія Гоцанюка, який є так званим прем'єр-міністром так званої Республіки Крим;
  • Міхайла Развожаєва, так званого в.о.. губернатора Севастополя;
  • Володимира Немцева - так званого голови Законодавчих зборів;
  • Сергія Даниленка, який є так званим головою Севастопольської виборчої комісії;
  • Лідії Басової, яка є так званим заступником голови Севастопольської виборчої комісії;
  • Катерини Пырковой, яка є так званим секретарем Севастопольської виборчої комісії;
  • Катерини Алтабаевой - так званий член Ради Федерації РФ від Севастополя;
  • Олександра Ганова, який є генеральним директором Grand Service Express.

Крім того, в санкційний список була введена компанія Grand Service Express, яка є оператором пасажирських залізничних перевезень у Крим.

Нагадаємо, 28 січня Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Список санкцій тепер містить 177 осіб і 44 організації.

Україна та США співпрацюватимуть щодо протидії наркозлочинності У ПАРЄ дозволили працювати делегатам РФ, що голосували за анексію Криму
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся