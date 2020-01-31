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США продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму

Новини » Політика     31.01.2020 - 17:34
США продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму
Фото: Морган Ортагус (wikimedia org U.S. Department of State)

Держдеп також закликав Росію припинити агресію на Донбасі

Сполучені Штати Америки (США) продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму Україні. Про це у Twitter повідомила речник Державного департаменту США Морган Ортагус.

Зокрема, Ортагус прокоментувала сьогоднішні зустрічі держсекретаря Майка Помпео з українським керівництвом.

"Ми будемо продовжувати вводити санкції проти Росії до тих пір, поки вона не поверне мир на Донбасі і не припинить окупацію Криму. Наша підтримка з Україною", - заявила вона.

США продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін США розширив санкції проти Росії. Зокрема, під санкції потрапили організатори незаконних виборів в окупованому Криму. Крім того, в санкційний список потрапила компанія Grand Service Express, яка є оператором пасажирських залізничних перевезень у Крим.

До цього повідомлялося, що Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму. Канадська влада відзначає, що санкції демонструють, що Канада та її союзники "єдині у своєму засудженні анексії Росією Криму і проведення там восени минулого року незаконних виборів".

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