На границе Иордании и Сирии беспилотник атаковал войска США, есть погибшие

На северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы беспилотник атаковал американские войска. В результате происшествия трое военных погибли и многие получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден возложил ответственность за нападение на американских военных на поддерживаемые Ираном группировки.

"Хотя мы все еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было совершено радикальными боевыми группами, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке", - заявил он.

Гибель военных стала первым случаем гибели американских военнослужащих в регионе с начала войны в Секторе Газа. По словам Байдена, нападение произошло в субботу вечером.

"Мы будем продолжать выполнять их обязательства по борьбе с терроризмом. И не сомневайтесь - мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем способом, которые мы выберем", - заявил президент.

При этом Байден не уточнил, сколько военнослужащих получили ранения.

Атаки на военных США

20 января американские военнослужащие получили легкие ранения, а сотрудник иракских сил безопасности был серьезно ранен в результате нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад.Удар наносился с применением баллистического вооружения.

С начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС в октябре прошлого года, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза в Сирии со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и ударных беспилотников.

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