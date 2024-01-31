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Иракская "Хезболла" объявила о приостановлении атак на войска США

Среда 31 января 2024 00:54
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Иракская "Хезболла" объявила о приостановлении атак на войска США Фото: иракская "Хезболла" заявила о приостановлении нападений на войска США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Иракская вооруженная группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила о приостановлении всех своих военных операций против американских войск на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ссылаясь на анонимного иракского чиновника, издание утверждает, что группировка "Катаиб Хезболла" после интенсивных контактов с правительством Ирака, представителями США и другими иракскими вооруженными группами объявила о приостановлении нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Утверждается, что такое решение было принято для того, чтобы предотвратить эскалацию после атаки в Иордании.

Представитель Пентагона отказался комментировать заявление боевиков, добавив: "Действия говорят громче, чем слова".

Атака на военных США в Иордании

В воскресенье, 28 января, на северо-востоке Иордании у границы с Сирией беспилотник атаковал американскую военную базу "Башня 22".

По данным Пентагона, в результате этого ранения получили более 40 американских солдат. В оборонном ведомстве США отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время".

Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за данную атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.

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Хезболла Ирак Ближний восток Соединенные Штаты Америки
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