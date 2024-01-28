ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Пентагона пригрозил ответом за атаку на военных вблизи границы Иордании и Сирии

Воскресенье 28 января 2024 22:32
UA EN RU
Глава Пентагона пригрозил ответом за атаку на военных вблизи границы Иордании и Сирии Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку на военных на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Я возмущен и глубоко опечален гибелью трех наших американских военнослужащих и ранением других американских солдат в результате нападения прошлой ночью на силы США и коалиции, которые были развернуты на участке на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы для работы по нанесению окончательного поражения ИГИЛ", - заявил он.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что все Министерство обороны скорбит об утрате военных.

"Ополченцы, поддерживаемые Ираном, несут ответственность за эти непрекращающиеся нападения на американские силы, и мы ответим на них в удобное для нас время и в удобном месте. Мы с президентом не потерпим нападений на американские войска и примем все меры", - добавил он.

Атака на американских военных

Сегодня стало известно, что на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией беспилотник атаковал американские войска, из-за чего погибли трое военных погибли и многие получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Пентагон
NEWS
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России