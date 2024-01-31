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Операция США против боевиков после удара по базе в Иордании может длиться недели, - NBC

Среда 31 января 2024 19:53
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Операция США против боевиков после удара по базе в Иордании может длиться недели, - NBC Иллюстративное фото: в Белом доме готовят военную кампанию против боевиков в ответ на удар по базе в Иордании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США Джо Байдена готовит проведение операции в ответ на недавнюю атаку боевиков по американской базе в Иордании, в результате чего погибли три военнослужащих. Такая кампания может продолжаться несколько недель.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам американских официальных лиц в разговоре с журналистами издания, Вашингтон планирует "кампанию" против группировок, поддерживаемых Ираном, и такая операция может длиться "неделями".

Ожидается, что цели будут включать иранские объекты вне этой страны, а кампания будет включать как удары, так и кибероперации.

Также отмечается, что у Байдена еще не определили полный список целей для атак.

Вместе с тем Иран уже предупредил, что даст решительный ответ на любое нападение на его территорию или действия в ущерб интересам Тегерана. Такое заявление прозвучало после того, как американский президент высказался о решении отомстить за удар беспилотника по базе США в Иордании, в результате которого погибли трое американских военнослужащих.

Атака на военных США в Иордании

Напомним, 28 января на северо-востоке Иордании у границы с Сирией беспилотник атаковал американскую военную базу "Башня 22". По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат.

Также в Минобороны Штатов отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время". Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за эту атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.

Вместе с тем вчера иракская вооруженная группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила о приостановлении всех своих военных операций против американских войск на Ближнем Востоке, якобы для того, чтобы предотвратить эскалацию после атаки в Иордании.

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