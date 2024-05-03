ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США не ожидают обвала фронта в Украине в ближайшее время, - NYT

Вашингтон , Пятница 03 мая 2024 22:13
UA EN RU
США не ожидают обвала фронта в Украине в ближайшее время, - NYT Иллюстративное фото: украинские военные сдержат линию фронта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США спрогнозировали, что Украине удастся держать оборону, несмотря на попытки россиян достичь результатов перед 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник рассказал изданию, что в конфиденциальной военной оценке США был сделан вывод, что россияне попытаются достичь "небольших успехов" в преддверии 9 мая. Но, как сказано в оценке, украинские защитники не потерпят краха на линии фронта, даже несмотря на нехватку боеприпасов.

Другие американские чиновники отметили, что у России, вероятно, нет сил для масштабного наступления до 9 мая. Для этого россиянам пришлось бы значительно нарастить силы, чего пока не наблюдается.

При этом аналитики в правительстве США уточняют, что Украина сможет стабилизировать фронт при помощи нового вооружения от союзников в лучшем случае летом, а в худшем - до конца года.

Цель РФ к 9 мая

Напомним, в середине апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о том, что оккупантам поставили задачу взять под свой контроль город Часов Яр Донецкой области до 9 мая.

Как рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Назар Волошин, враг хочет захватить высоты, на которых стоит населенный пункт, чтобы продолжить дальнейшее продвижение на запад.

При этом уже вчера, 2 мая, офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников высказал уверенность в том, что враг провалит поставленную перед ним задачу по Часовому Яру.

Но представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Economist заявлял о том, что "падение" Часового Яра является вопросом времени, как и в случае с Авдеевкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Донецкая область 9 Мая Война в Украине
NEWS
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила