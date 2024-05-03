ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не очікують обвалу фронту в Україні найближчим часом, - NYT

Вашингтон, П'ятниця 03 травня 2024 22:13
UA EN RU
США не очікують обвалу фронту в Україні найближчим часом, - NYT Ілюстративне фото: українські військові стримають лінію фронту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США спрогнозували, що Україні вдасться тримати оборону, незважаючи на спроби росіян досягти результатів до 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Неназваний високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що у конфіденційній військовій оцінці США було зроблено висновок, що росіяни намагатимуться досягти "невеликих успіхів" напередодні 9 травня. Але, як сказано в оцінці, українські захисники не зазнають краху на лінії фронту, навіть незважаючи на брак боєприпасів.

Інші американські чиновники зазначили, що Росія, ймовірно, не має сил для масштабного наступу до 9 травня. Для цього росіянам довелося б значно наростити сили, чого поки що не спостерігається.

При цьому аналітики в уряді США уточнюють, що Україна зможе стабілізувати фронт за допомогою нового озброєння від союзників у кращому разі влітку, а в найгіршому - до кінця року.

Ціль РФ до 9 травня

Нагадаємо, в середині квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про те, що окупантам поставили завдання взяти під свій контроль місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Назар Волошин, ворог хоче захопити висоти, на яких стоїть населений пункт, щоб продовжити подальше просування на захід.

При цьому вже вчора, 2 травня, офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков висловив упевненість у тому, що ворог провалить поставлене перед ним завдання по Часовому Яру.

Але представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist заявляв про те, що "падіння" Часового Яру є питанням часу, як і у випадку з Авдіївкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Донецька область 9 Мая Війна в Україні
NEWS
Зеленський про обмін полоненими "всіх на всіх": це можна зробити до завершення війни
Зеленський про обмін полоненими "всіх на всіх": це можна зробити до завершення війни
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла