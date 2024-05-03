США не очікують обвалу фронту в Україні найближчим часом, - NYT

У США спрогнозували, що Україні вдасться тримати оборону, незважаючи на спроби росіян досягти результатів до 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Неназваний високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що у конфіденційній військовій оцінці США було зроблено висновок, що росіяни намагатимуться досягти "невеликих успіхів" напередодні 9 травня. Але, як сказано в оцінці, українські захисники не зазнають краху на лінії фронту, навіть незважаючи на брак боєприпасів.

Інші американські чиновники зазначили, що Росія, ймовірно, не має сил для масштабного наступу до 9 травня. Для цього росіянам довелося б значно наростити сили, чого поки що не спостерігається.

При цьому аналітики в уряді США уточнюють, що Україна зможе стабілізувати фронт за допомогою нового озброєння від союзників у кращому разі влітку, а в найгіршому - до кінця року.