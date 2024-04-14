Россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая, ВСУ усиливают оборону, - Сырский

Российским войскам приказали захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. ВСУ усиливают оборону на этом направлении, чтобы сдержать наступление врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что враг пытается прорвать оборону западнее Бахмута, чтобы выйти к каналу Северский Донец - Донбасс. Захват Часового Яра создаст условия для дальнейшего продвижения врага к Краматорской агломерации.

Фото: ВСУ укрепляют оборону в районе Часового Яра (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Сырский подчеркнул, что украинские бригады "вгрызлись" в землю. Так, ВСУ удалось уничтожить группы пехоты, которые вышли в микрорайон "Новый". Оккупантов ликвидировали ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

"Вместе с тем угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая", - отметил Сырский.

По его словам, для укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

"Главное заключение по двухдневной работе на фронте - необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем разного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника", - добавил главком.

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