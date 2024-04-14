ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая, ВСУ усиливают оборону, - Сырский

Часов Яр, Воскресенье 14 апреля 2024 11:40
UA EN RU
Россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая, ВСУ усиливают оборону, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российским войскам приказали захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. ВСУ усиливают оборону на этом направлении, чтобы сдержать наступление врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что враг пытается прорвать оборону западнее Бахмута, чтобы выйти к каналу Северский Донец - Донбасс. Захват Часового Яра создаст условия для дальнейшего продвижения врага к Краматорской агломерации.

Фото: ВСУ укрепляют оборону в районе Часового Яра (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Сырский подчеркнул, что украинские бригады "вгрызлись" в землю. Так, ВСУ удалось уничтожить группы пехоты, которые вышли в микрорайон "Новый". Оккупантов ликвидировали ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

"Вместе с тем угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая", - отметил Сырский.

По его словам, для укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

"Главное заключение по двухдневной работе на фронте - необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем разного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника", - добавил главком.

Россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая, ВСУ усиливают оборону, - Сырский

скриншот deepstatemap.live

Что происходит на фронте

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась.

По его словам, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха. Использованию бронированной техники способствует погоде.

После захвата Авдеевки российские войска продолжают давить на востоке, чтобы прорвать оборону. Один из приоритетов врага стал Часов Яр.

В Минобороны подчеркнули, что село Богдановка в Бахмутском районе остается под контролем ВСУ, там идут тяжелые бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Александр Сырский
NEWS
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский