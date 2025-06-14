США вмешаются? Трамп обсудил удар по ядерному объекту в Иране с Нетаньяху, - СМИ

Израильский журналист телеканала Channel 12 Барак Равид сообщил, что президент США недавно заявил Нетаньяху, что США рассмотрят возможность нанесения удара по подземному ядерному объекту в Фордо, если это будет необходимо для предотвращения приобретения Тегераном ядерного оружия.

По словам израильских чиновников, Трамп передал это сообщение Нетаньяху во время телефонных разговоров в течение последних нескольких недель.

Журналист добавил, что объект в Фордо может быть за пределами военных возможностей Израиля.

В то же время Равид добавил, что официально Белый дом отрицает, что Трамп якобы рассматривает возможность удара США, заявив, что сейчас не время для нападения на Иран.

Издание отмечает, что, по данным полуофициального информационного агентства ISNA, Иран подтвердил, что объект в Фордо получил ограниченные повреждения от недавних израильских атак.