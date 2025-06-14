США вмешаются? Трамп обсудил удар по ядерному объекту в Иране с Нетаньяху, - СМИ
Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по иранскому ядерному объекту в Фордо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Израильский журналист телеканала Channel 12 Барак Равид сообщил, что президент США недавно заявил Нетаньяху, что США рассмотрят возможность нанесения удара по подземному ядерному объекту в Фордо, если это будет необходимо для предотвращения приобретения Тегераном ядерного оружия.
По словам израильских чиновников, Трамп передал это сообщение Нетаньяху во время телефонных разговоров в течение последних нескольких недель.
Журналист добавил, что объект в Фордо может быть за пределами военных возможностей Израиля.
В то же время Равид добавил, что официально Белый дом отрицает, что Трамп якобы рассматривает возможность удара США, заявив, что сейчас не время для нападения на Иран.
Издание отмечает, что, по данным полуофициального информационного агентства ISNA, Иран подтвердил, что объект в Фордо получил ограниченные повреждения от недавних израильских атак.
Израиль атаковал Иран
Заметим, что вчера Израиль самостоятельно нанес серии ударов по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо.
Данные действия были частью операции "Львиный народ" и, как известно, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Израильские военные также рассказали, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.
Подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно узнать в материале РБК-Украина.
США открыто не помогают Израилю
Стоит заметить, что по словам государственного секретаря США Марко Рубио, США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также он отметил, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.
Однако политтехнолог Тарас Загородний в комментарии РБК-Украина отметил, что распространенные утверждения о якобы пассивности США и слабой переговорной позиции американского лидера Дональда Трампа являются ошибочными.
По его мнению, сам факт передачи Израилю сверхглубоких бомб для поражения подземных объектов свидетельствует об активном участии США в сдерживании иранской ядерной программы.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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