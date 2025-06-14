США втрутяться? Трамп обговорив удар по ядерному об'єкту в Ірані з Нетаньяху, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість нанесення удару по іранському ядерному об'єкту в Фордо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Ізраїльський журналіст телеканалу Channel 12 Барак Равід повідомив, що президент США нещодавно заявив Нетаньяху, що США розглянуть можливість нанесення удару по підземному ядерному об'єкту в Фордо, якщо це буде необхідно для запобігання придбання Тегераном ядерної зброї.

За словами ізраїльських чиновників, Трамп передав це повідомлення Нетаньяху під час телефонних розмов протягом останніх кількох тижнів.

Журналіст додав, що об'єкт у Фордо може бути поза межами військових можливостей Ізраїлю.

Водночас Равід додав, що офіційно Білий дім заперечив, що Трамп нібито розглядає можливість удару США, заявивши, що зараз не час для нападу на Іран.

Видання зазначає, що, за даними напівофіційного інформаційного агентства ISNA, Іран підтвердив, що об'єкт у Фордо зазнав обмежених пошкоджень від недавніх ізраїльських атак.