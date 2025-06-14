США втрутяться? Трамп обговорив удар по ядерному об'єкту в Ірані з Нетаньяху, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху можливість нанесення удару по іранському ядерному об'єкту в Фордо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Ізраїльський журналіст телеканалу Channel 12 Барак Равід повідомив, що президент США нещодавно заявив Нетаньяху, що США розглянуть можливість нанесення удару по підземному ядерному об'єкту в Фордо, якщо це буде необхідно для запобігання придбання Тегераном ядерної зброї.
За словами ізраїльських чиновників, Трамп передав це повідомлення Нетаньяху під час телефонних розмов протягом останніх кількох тижнів.
Журналіст додав, що об'єкт у Фордо може бути поза межами військових можливостей Ізраїлю.
Водночас Равід додав, що офіційно Білий дім заперечив, що Трамп нібито розглядає можливість удару США, заявивши, що зараз не час для нападу на Іран.
Видання зазначає, що, за даними напівофіційного інформаційного агентства ISNA, Іран підтвердив, що об'єкт у Фордо зазнав обмежених пошкоджень від недавніх ізраїльських атак.
Ізраїль атакував Іран
Зауважимо, що вчора Ізраїль самостійно завдав серії ударів по стратегічних об’єктах Ірану. Зокрема був атакований підземний ядерний комплекс Фордо.
Дані дії були частиною операції "Левиний народ" і, як відомо, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.
Ізраїльські військові також розповіли, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.
Детальніше по нічну атаку Ізраїлю на Іран, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
США відкрито не допомагають Ізраїлю
Варто зауважити, що за словами державного секретаря США Марко Рубіо, США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також він наголосив, що Вашингтон не надавав жодної допомоги Єрусалиму.
Проте політтехнолог Тарас Загородній в коментарі РБК-Україна зазначив, що поширені твердження про нібито пасивність США та слабку переговорну позицію американського лідера Дональда Трампа є хибними.
На його думку, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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