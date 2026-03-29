США впервые потеряли истребитель в боях с Ираном, - Bloomberg

США впервые потеряли самолет раннего предупреждения и управления E-3 Sentry во время войны с Ираном. Техника была уничтожена в результате ракетного удара по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что E-3 Sentry стоимостью около 300 млн долларов получил критические повреждения и стал непригодным к полетам.

На фото самолета, которые появились в сети после удара, видно, что у него полностью оторван хвост.

На фотографиях видно полную потерю 81-0005, самолета E-3G "Sentry" Airborne Early Warning and Control (AEW&C) из 552-го крыла воздушного управления ВВС США, базирующегося на базе ВВС Тинкер, штат Оклахома, после вчерашней атаки иранских баллистических ракет и беспилотников на Принц...

Речь идет о так называемом самолете AWACS - воздушной платформе раннего предупреждения и управления, оснащенной радиолокационным диском над фюзеляжем. Такие машины используют для выявления угроз на большом расстоянии и координации действий другой боевой авиации.

Несмотря на то, что США имеют более 60 таких самолетов и могут компенсировать потерю, уничтожение E-3 Sentry считают серьезным ударом. Бывший офицер Королевских воздушных сил Австралии и приглашенный научный сотрудник Института Азии имени Гриффита Питер Лейтон назвал этот эпизод показательным.

"Это серьезное дело, - подчеркнул он. - Это подчеркивает, что большие самолеты уязвимы на земле и нуждаются в активной обороне. Это трудно делать постоянно, иногда это не удается".

В издании напомнили, что с момента введения E-3 Sentry в эксплуатацию в конце 1970-х годов США потеряли еще 3 таких самолета, но все они были потеряны в результате аварий, а не боевых действий. Таким образом, нынешний случай стал первой известной боевой потерей самолета этого типа.

Во время кампании против Ирана США до сих пор не теряли пилотируемых самолетов от огня противника в воздухе.