США впервые включат мостоукладчики в пакет военной помощи Украине, - CNN
Соединенные Штаты Америки сегодня, 3 марта, могут объявить новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него впервые войдут мостоукладчики.
Как сообщает РБК-Украина, об этом CNN заявили неназванные официальные лица США.
Они утверждают, что пакет анонсируют во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в США и он будет включать боеприпасы для ракетных установок HIMARS и различных артиллерийских систем калибром 155 мм и 105 мм.
Также, по словам чиновников, в пакет впервые включат мостоукладчики, которые могут развертывать мосты для пересечения траншей и узких водных преград.
Официальные лица добавили, что эта помощь будет взята непосредственно из запасов США в соответствии с президентскими полномочиями по сокращению вооружений. Поэтому ожидается, что ее доставят в Украину быстро.
Напомним, ранее стало известно, что Германия передала Украине 16 единиц танковых мостоукладчиков Biber.
Также мы писали, что Белый дом в пятницу, 3 марта, объявит об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов.
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