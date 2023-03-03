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США впервые включат мостоукладчики в пакет военной помощи Украине, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 03 марта 2023 18:25
США впервые включат мостоукладчики в пакет военной помощи Украине, - CNN Фото: США впервые включат мостоукладчики в пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 3 марта, могут объявить новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него впервые войдут мостоукладчики.

Как сообщает РБК-Украина, об этом CNN заявили неназванные официальные лица США.

Они утверждают, что пакет анонсируют во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в США и он будет включать боеприпасы для ракетных установок HIMARS и различных артиллерийских систем калибром 155 мм и 105 мм.

Также, по словам чиновников, в пакет впервые включат мостоукладчики, которые могут развертывать мосты для пересечения траншей и узких водных преград.

Официальные лица добавили, что эта помощь будет взята непосредственно из запасов США в соответствии с президентскими полномочиями по сокращению вооружений. Поэтому ожидается, что ее доставят в Украину быстро.

Напомним, ранее стало известно, что Германия передала Украине 16 единиц танковых мостоукладчиков Biber.

Также мы писали, что Белый дом в пятницу, 3 марта, объявит об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов.

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