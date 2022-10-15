Германия планирует передать Украине 16 танковых мостоукладчиков

Германия вскоре передаст Украине 16 единиц танковых мостоукладчиков Biber. Также уже были доставлены 10 понтонно-мостовых машин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный отчет правительства Германии.

"С помощью пионерского мостоукладчика "Biber" боевые подразделения могут преодолевать окопы, овраги или водоемы. Бронированный мост гусеничной машины при укладке соединяется из двух половин", - пишет пресс-служба Бундерсвера.

В отличие от аналогичных танков, мост укладывается горизонтально, путём выталкивания его вперед.