ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США вперше включать мостоукладачі до пакету військової допомоги Україні, - CNN

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 03 березня 2023 18:25
США вперше включать мостоукладачі до пакету військової допомоги Україні, - CNN Фото: США вперше включать мостоукладачі до пакету військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 3 березня, можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. До нього вперше увійдуть мостоукладачі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це CNN заявили неназвані офіційні особи США.

Вони стверджують, що пакет анонсують під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца в США і він включатиме боєприпаси для ракетних установок HIMARS та різних артилерійських систем калібром 155 мм та 105 мм.

Також, за словами чиновників, у пакет вперше включать мостоукладачі, які можуть розгортати мости для перетину траншей та вузьких водних перешкод.

Офіційні особи додали, що ця допомога буде взята безпосередньо із запасів США відповідно до президентських повноважень щодо скорочення озброєнь. Тому очікується, що її доставлять в Україну швидко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні 16 одиниць танкових мостоукладачів Biber.

Також ми писали, що Білий дім у п'ятницю, 3 березня, оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін