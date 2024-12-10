США впервые провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности

Удар по Украине "Орешником"

Напомним, несколько недель назад Россия для удара по Украине впервые использовала баллистическую ракету средней дальности. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так его страна "испытывала" новую ракету "Орешник".

Пока что у Украины нет систем противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать новые российские ракеты. Но, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в этом вопросе Киев ждет помощи от западных союзников.

В частности, речь может идти об американских системах ПВО THAAD. Они могут уничтожать ракеты на высоте до 200 километров.

Недавно спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал, что Украина обсуждает с партнерами передачу разных типов систем ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.