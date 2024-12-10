США вперше провели тестове перехоплення балістичної ракети середньої дальності

Удар по Україні "Орєшніком"

Нагадаємо, кілька тижнів тому Росія для удару по Україні вперше використала балістичну ракету середньої дальності. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що так його країна "випробовувала" нову ракету "Орєшнік".

Поки що Україна не має систем протиповітряної оборони, які могли б збивати нові російські ракети. Але, за словами президента України Володимира Зеленського, у цьому питанні Київ чекає на допомогу від західних союзників.

Зокрема, може йтися про американські системи ППО THAAD. Вони можуть знищувати ракети на висоті до 200 км.

Нещодавно речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що Україна обговорює з партнерами передачу різних типів систем ППО.

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