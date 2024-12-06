МИД о возможной передаче THAAD Украине: обсуждаем разные типы систем

Украина ведет с партнерами переговоры о поставках разных типов систем. Табу по вопросу THAAD нет.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на пресс-конференции.

"Нет тем табу в общении с партнерами по оружию и типам систем, которые могут быть переданы Украине. Поэтому идет обсуждение различных типов этих систем, которые могут быть переданы", - ответил спикер МИД.

У Тихого попросили прокомментировать вопрос переговоров о поставках Украине систем противовоздушной обороны THAAD.

THAAD для Украины

Напомним, несколько недель назад Россия впервые использовала для удара по украинской территории баллистическую ракету средней дальности. Российский диктатор Владимир Путин рассказал, что его страна использовала ракету "Орешник".

При этом у Украины на данный момент нет таких систем ПВО, которые могли бы уничтожать подобные ракеты.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Украина ожидает, что страны НАТО передадут украинским защитникам такие системы ПВО, которые могут сбивать новые ракеты РФ.

Стоит заметить, что THAAD могут перехватывать ракеты на высоте до 200 километров.

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