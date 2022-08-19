У Німеччині ігнорують запити України щодо постачання озброєння , - ЗМІ
Німеччина вже декілька місяців ігнорує прохання України про постачання зброї. Мова йде не лише про надання військової допомоги, але й про видачу дозволів на купівлю озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
За інформацією видання, німецький уряд з червня проводив регулярні зустрічі, на яких обговорювали питання постачання озброєння. На них була присутня міністр оборони Крістіне Ламбрехт.
Українська сторона просила надати їй техніку, яку вже отримувала раніше - самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та ракетні системи залпового вогню Mars II. Берлін вже надав 10 таких гаубиць та 3 системи.
Крім того, Україна закликала дати дозвіл на експорт танків та бронемашин. У квітні концерн Rheinmetall дав згоду на виробництво 100 бойових машин піхоти Marder і 88 танків Leopard-1. Вартість контракту становить близько 268 млн євро. У ЗМІ зазначають, що виробник підготував техніку, проте німецький уряд не дав згоду.
Міністр оборони Олексій Резніков у серпні обговорював це питання з Ламбрехт. Також про затримки говорили керівник Офісу президента Андрій Єрмак і радник канцлера з зовнішньої політики Єнс Плетнер.
У відповідь на запит видання Міноборони Німеччини заявило, що перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях, але конкретної відповіді про постачання зброї не надало.
Нагадаємо, у Бундестазі звинуватили уряд Олафа Шольца у затягуванні війни в Україні через недостатнє постачання зброї.
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