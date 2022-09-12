ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вибрали кращих? У Білорусі зібрали загін народного ополчення з 22 осіб

Новость на русском →
Мінськ, Понеділок 12 вересня 2022 15:20
Вибрали кращих? У Білорусі зібрали загін народного ополчення з 22 осіб Фото: у Білорусі зібрали загін народного ополчення (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі сформували загін народного ополчення. До нього увійшли 22 людини, серед яких пенсіонери та жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало".

Загін народного ополчення сформований в агромістечку Лобжа Климовичского району.

Повідомляється, що військові вже роз'яснили народним ополченцям їх права і обов'язки, розповіли про пристрій автомата і показали, як ним користуватися.

З добровольцями вже зустрівся заступник начальника Генштабу Збройних сил країни Андрій Матієвич.

Фото: загін народного ополчення в Білорусі (zerkalo.io)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Білорусі стартували військові навчання з "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Вони триватимуть до 14 вересня.

Також, за словами міністра оборони України, Білоруський режим Лукашенка надав РФ територію країни для атаки на Україну. Проте білоруський народ, на відміну від росіян не сприймає Україну вороже.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ