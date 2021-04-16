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США є безумовним лідером надання допомоги Україні, - Шмигаль

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 16:34
США є безумовним лідером надання допомоги Україні, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України (Денис Шмигаль)
Автор: РБК-Україна

США є безумовним лідером надання допомоги Україні. Допомога надається у сфері оборони та безпеки, так і в здійсненні масштабних реформ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході брифінга.

За його словами, розвиток стратегічного партнерства США є одним із найважливішим пріорітетом в зовнішній політиці України.

"На зміцнення цього партнерства націлений політичний діалог президентів, урядів, зовнішньополітичних відомств. Розвиток взаємодії відповідає спільним інтересам між країнами, а також інтересам Європи", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що розширення військово-технічного співробітництва, міжнародні програми підготовки військових є фактором стримування агресора.

"Хочу підкреслити, що йдеться не лише про Україну, але і про захист демократичної спільноти Європи від російської агресії", - наголосив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готові збільшити кількість своїх військових на території України.

РБК-Україна писало, що Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки.

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