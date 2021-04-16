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США схвалили додаткові 150 млн доларів військової допомоги Україні

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 16 квітня 2021 16:03
США схвалили додаткові 150 млн доларів військової допомоги Україні Фото: Конгрес США схвалив 150 млн доларів для України (wikimedia.org GFDL)
Автор: РБК-Україна

Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки.

Про це на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство США.

За її словами, Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформ. А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними. Вона також відзначила підготовку українських військових іноземними інструкторами в Яворові, але це "лише частина допомоги у сфері безпеки на 2 млрд доларів, які США надали з 2014 року".

"Адміністрація Байдена продовжує і підсилює цю підтримку. У березні Міністерство оборони США оголосило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на 125 млн доларів, який включає фінансування, військову підготовку, обладнання та консультативну допомогу. В цьому фінансовому році Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні", - підкреслила Квін.

Нагадаємо, раніше Пентагон розкрив деталі пакету допомоги на 125 млн доларів. За ці гроші Україні поставлять два патрульних катери, але протитанкові комплекси Javelin не входять в цей пакет.

Також раніше в Пентагоні говорили, що виділять додаткові 150 млн доларів, якщо Україна досягне достатнього прогресу в ключових оборонних реформ.

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