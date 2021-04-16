ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна показала чудову стриманість перед обличчям агресії РФ, - повірена в справах США

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 16:11
Україна показала чудову стриманість перед обличчям агресії РФ, - повірена в справах США Фото: Квін відзначила стриманість України (facebook.com/usdos.ukraine)
Автор: Андрій Василюк

Україна в умовах погроз з боку Росії, яка сконцентрувала свої війська на кордоні з Україною та окупованому Криму, продемонструвала "чудову стриманість". При цьому Збройні сили України зразку 2021 року суттєво відрізняються від стану 2014 року.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякування і агресії з боку Росії. Але на тлі російських провокацій важливо пам'ятати, що Україна 2021 року і її збройні сили значно відрізняються від того, чим вони були в 2014 році", - сказала Квін.

Також вона додала, що ЗСУ стали більш відповідними до стандартів НАТО.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія стягнула війська до кордону у спробах спровокувати Україну, щоб залякати українців. На його думку, це політичний і психологічний тиск.

Крім того, президент заявив, що розширення Росією військової агресії проти України може принести тільки нові страждання та проблеми всім на європейському континенті. Тому не в інтересах країн Європи допустити новий напад РФ на Україну.

Зеленський зазначив, що на східному кордоні України і в окупованому Криму Росія розмістила близько 80 тисяч військових, до яких слід додати ще тридцять тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки
NEWS
У Франції почались переговори Зеленського і Макрона
У Франції почались переговори Зеленського і Макрона
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу