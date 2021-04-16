Україна показала чудову стриманість перед обличчям агресії РФ, - повірена в справах США

Україна в умовах погроз з боку Росії, яка сконцентрувала свої війська на кордоні з Україною та окупованому Криму, продемонструвала "чудову стриманість". При цьому Збройні сили України зразку 2021 року суттєво відрізняються від стану 2014 року.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякування і агресії з боку Росії. Але на тлі російських провокацій важливо пам'ятати, що Україна 2021 року і її збройні сили значно відрізняються від того, чим вони були в 2014 році", - сказала Квін. Також вона додала, що ЗСУ стали більш відповідними до стандартів НАТО.