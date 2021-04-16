США являются безусловным лидером в оказании помощи Украине, - Шмыгаль

США является безусловным лидером оказания помощи Украине . Помощь предоставляется в сфере обороны и безопасности, так и в осуществлении масштабных реформ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга .

По его словам, развитие стратегического партнерства США является одним из важнейшим приоритетом во внешней политике Украины.

"На укрепление этого партнерства нацелен политический диалог президентов, правительств, внешнеполитических ведомств. Развитие взаимодействия отвечает общим интересам между странами, а также интересам Европы", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что расширение военно-технического сотрудничества, международные программы подготовки военных является фактором сдерживания агрессора.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не только об Украине, но и о защите демократической общественности Европы от российской агрессии", - подчеркнул премьер.

