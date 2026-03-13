"Он теряет рассудок": Сенат США обозлился на Трампа из-за войны в Иране
Американский сенатор, член комитета по международным отношениям Крис Мерфи резко раскритиковал действия администрации президента США Дональда Трампа на фоне конфликта с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Резкая критика войны
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, сенатор заявил, что нынешние действия американских властей демонстрируют отсутствие четкой стратегии.
Он подчеркнул, что Вашингтон постоянно меняет цели и задачи, что делает военную кампанию хаотичной и непоследовательной.
"Это самая некомпетентная, самая непоследовательная война, которую Америка вела за последние 100 лет, и это о многом говорит. У этой администрации нет представления, что она делает. Нет никакого жизнеспособного плана войны. Они каждый день меняют свои цели и задачи", — подчеркнул сенатор.
Обвинения в адрес президента США
В ходе выступления Мерфи также выступил с жесткой критикой в адрес главы Белого дома. Он заявил, что нынешняя ситуация является следствием решений, принимаемых на высшем уровне американской власти.
"Я очень сочувствую нашим солдатам и военным руководителям, которые получают указания от теряющего рассудок старика", — заявил Мерфи.
Возможные последствия для США
По словам сенатора, дальнейшее развитие конфликта может иметь серьезные последствия для самих Соединенных Штатов. Он указал на рост экономических рисков и угроз безопасности.
"Цены растут, [Ормузский] пролив закрыт. Иран все еще сохраняет способность наносить удары по нашим региональным союзникам… Ядерная программа все еще существует. Это сплошная катастрофа, и в этом виноват один человек, Дональд Трамп, который ежедневно меняет свое мнение о том, какова должна быть эта война", — добавил Мерфи.
Напоминаем, что Иран пока не задействовал один из своих наиболее мощных рычагов давления. Речь идет о возможности полного минирования Ормузского пролива, что в случае реализации может спровоцировать серьезные потрясения в мировой экономике и фактически парализовать поставки нефти через этот стратегически важный маршрут.
Отметим, что Соединенные Штаты Америки перебросили часть систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток. Такое решение принято на фоне обострения военного противостояния с Ираном и необходимости усилить защиту американских объектов и союзников в регионе.