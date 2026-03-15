ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Трамп готов возобновить нефтяные санкции против РФ, но при одном условии

03:12 15.03.2026 Вс
2 мин
Президент США заявил, что хочет иметь нефть "для всего мира"
aimg Маловичко Юлия
Трамп готов возобновить нефтяные санкции против РФ, но при одном условии Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Глава Белого дома Дональд Трамп обещает возобновить нефтяные санкции против РФ, если на энергетическом рынке пройдет кризис и цены стабилизируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Читайте также: Уже третьи: Канада присоединилась к критике США из-за ослабления санкций против России

Американский лидер на вопрос о его решении временно отменить некоторые санкции против РФ (касающиеся нефти) ответил:

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу иметь нефть", - сказал он.

Трамп добавил, что санкции, которые были введены против Москвы с начала 2022 года, то есть после вторжения России в Украину,"вернутся, как только кризис закончится".

Президента США также спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров относительно отмены санкций, он не ответил однозначно, а направил свой гнев на украинского президента Владимира Зеленского, заявив по телефону:

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку", - сказал Трамп.

Как известно, после блокирования Ираном Ормузского пролива нефтяной рынок испытал кризис, поскольку танкеры с "черным золотом" не смогли пройти пролив и доставлять энергоресурс в нужные точки.

США не предусмотрели такой шаг и столкнулись в своей стране со значительным ростом цен на бензин. Поэтому Трамп решил частично отменить санкции против РФ в области нефти.

От этого выиграла Россия, которая торгует нефтью и пополняет таким образом свой военный бюджет. Как сообщил Зеленский, агрессор получит из-за отмены санкций около 10 мильярдов долларов.

Тегеран решил разблокировать Ормузский пролив для танкеров тех стран, которые не вовлечены в войну против Ирана. Уже появилась информация, что Индийские такнеры с нефтью пересекли пролив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко