ISW: Кремль готов привлекать неактивный резерв для войны с Украиной
В России могут начать скрытую мобилизацию резервистов на фоне истощения добровольческого ресурса для участия в войне против Украины. Это создает новые политические и военные риски для Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).
На фоне исчерпания ресурса добровольцев для войны против Украины Россия, вероятно, готовит тайную мобилизацию резервистов.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что новый указ российского лидера от 8 декабря позволяет призывать неопределенное количество резервистов на обязательную службу и прохождение военных сборов в 2026 году.
Суть указа
Документ, подписанный 8 декабря, не ограничивает использование неактивных резервистов в боевых операциях.
Это дает возможность Кремлю привлекать стратегический резерв для выполнения различных задач во время или после прохождения сборов.
При этом масштабы открытой мобилизации пока остаются под вопросом, и аналитики считают, что скорее всего будет использоваться постепенный набор резервистов на постоянной основе.
Возможные последствия
Призыв резервистов позволит формировать войска с меньшими затратами и частично демобилизовать мобилизованных в 2022 году военнослужащих.
Однако такой подход создает новые политические риски для российской власти, так как скрытая мобилизация может вызвать недовольство среди населения и осложнить внутреннюю ситуацию в стране.
Оценка аналитиков
Институт изучения войны подчеркивает, что указ создает механизмы для тайного привлечения резервистов, не делая процесс публичным.
При этом использование неактивных резервистов может расширять возможности Кремля в военной сфере, но одновременно усиливает вероятность политической нестабильности внутри страны.
