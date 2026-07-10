В США восемь человек обвинили в подготовке теракта на день рождения Трампа

В США выдвинули обвинения восьми лицам за сговор с целью убийства и терроризма - они готовили атаку дронами и снайперами на UFC-шоу у Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T he Guardian.
Обвинительный акт, вынесенный в Огайо, обвиняет всех восьмерых в двух отдельных заговорах – предоставлении материальной поддержки террористам и подготовке убийства на территории федерального правительства и убийства федерального чиновника.
По данным следствия, план возник в мае - тогда группа начала накапливать деньги, огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, взрывчатку, дроны, медицинское и коммуникационное оборудование.
10 июня, за четыре дня до мероприятия, правоохранители узнали о возможной угрозе шоу смешанных единоборств UFC, организованного возле Белого дома.
Один из обвиняемых рассказал следователям, что группа планировала запустить дроны со взрывчаткой в толпу на западе, а затем расстреливать людей, когда те бросятся бежать в панике.
По словам чиновников, участники группы соблюдали маргинальные конспирологические теории и надеялись, что атака дестабилизирует правительство.
Минюст объявил обвинения против семи человек еще в прошлом месяце – фигуранты из Огайо, Миссури, Вашингтона, Небраски и Калифорнии. 19-летнего Тайсена Пропера из Данвилла в Огайо и еще четырех задержали и обвинили в Миссури, Небраске и Калифорнии в выходные накануне мероприятия под названием Freedom 250. Еще двое фигурантов ФБР задержали примерно неделю спустя в Вашингтоне и Миссури.
Восьмого подозреваемого обвинили только на этой неделе - это 21-летний Чендлер Скеггс из Чепменвилла в Западной Виргинии, задержанный в этом же штате. По данным следствия, ему отводили роль одного из снайперов в запланированной атаке.
Согласно материалам дела, Скеггсу должен был забрать Пропер и отвезти в Вашингтон, однако связь между ними прервалась после ареста Пропера - так же случилось и с другими фигурантами.
Несмотря на это, Скеггс якобы дал группе сигнал, все еще готовый участвовать в атаке, и договорился поехать на мероприятие с другим соучастником заговора.
Напомним, Трампа планировали убить на его день рождения - по данным ФБР, к покушению хотели привлечь дроны и снайперов.
Это не первый инцидент с покушением на президента США. 25 апреля во время ужина Трампа с журналистами задержали вооруженное лицо, тогда прозвучало несколько выстрелов. А в феврале 2026 года суд назначил пожизненное заключение Райану Руту, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.
Также сообщалось о покушении на Трампа во время митинга в Батлере, когда пуля прошла в считанные сантиметры от головы и задела ухо.