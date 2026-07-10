У США вісім людей звинуватили у підготовці теракту на день народження Трампа

У чому звинувачують фігурантів

Обвинувальний акт, винесений в Огайо, звинувачує всіх вісьмох у двох окремих змовах - наданні матеріальної підтримки терористам та підготовці вбивства на території федерального уряду й вбивства федерального посадовця.

За даними слідства, план виник у травні - тоді група почала накопичувати гроші, вогнепальну зброю, боєприпаси, бронежилети, вибухівку, дрони, медичне та комунікаційне обладнання.

Що саме планували зловмисники

10 червня, за чотири дні до самого заходу, правоохоронці дізнались про можливу загрозу шоу змішаних єдиноборств UFC, організованого біля Білого дому.

Один із обвинувачених розповів слідчим, що група планувала запустити дрони з вибухівкою в натовп на заході, а потім розстрілювати людей, коли ті кинуться тікати в паніці.

За словами посадовців, учасники групи дотримувались маргінальних конспірологічних теорій і сподівались, що атака дестабілізує уряд.

Хто фігурує у справі

Мінʼюст оголосив звинувачення проти семи осіб ще минулого місяця - фігуранти з Огайо, Міссурі, Вашингтону, Небраски та Каліфорнії. 19-річного Тайсена Пропера з Данвілла в Огайо та ще чотирьох затримали й звинуватили у Міссурі, Небрасці та Каліфорнії у вихідні напередодні заходу під назвою Freedom 250. Ще двох фігурантів ФБР затримало приблизно тиждень по тому у Вашингтоні та Міссурі.

Восьмого підозрюваного звинуватили лише цього тижня - це 21-річний Чендлер Скеггс із Чепменвілла у Західній Вірджинії, якого затримали в цьому ж штаті. За даними слідства, йому відводили роль одного зі снайперів у запланованій атаці.

Як розвивались події навколо затримання Скеггса

Згідно з матеріалами справи, Скеггса мав забрати Пропер і відвезти до Вашингтона, однак звʼязок між ними перервався після арешту Пропера - так само сталося і з іншими фігурантами.

Попри це, Скеггс нібито дав групі сигнал, що все ще готовий брати участь в атаці, і домовився поїхати на захід з іншим співучасником змови.