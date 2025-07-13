США требуют от Японии и Австралии пояснить их роль в случае войны за Тайвань, - FT

Соединенные Штаты требуют от Японии и Австралии объяснить, что они будут делать в случае войны США и Китая за Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как пишет издание, Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию, чтобы те четко разъяснили, какую роль они будут играть, если США и Китай начнут воевать из-за Тайваня. Однако эти усилия разочаровали двух важнейших союзников Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам 5 источников, в последние месяцы заместитель главы Пентагона Элбридж Колби поднимал этот вопрос на встречах с представителями Минобороны чтении и Австралии.

Данный шаг является его последней попыткой убедить союзников США в этом регионе усилить сдерживание и и подготовиться к потенциальной войне за Тайвань.

После публикации Колби сообщил в соцсети Х, что Пентагон реализует программу президента США Дональда Трампа по "восстановлению сдерживания и достижению мира посредством силы".

Он добавил, что это в том числе включает в себя "призыв к союзникам увеличить расходы на оборону и другие усилия, связанные с нашей коллективной обороной.

Представитель Пентагона заявил, что "живой темой" дискуссий с союзниками была "активизация и ускорение усилий по укреплению сдерживания сбалансированным и справедливым образом".

Переговоры включают попытки убедить союзников увеличить расходы на оборону на фоне растущей обеспокоенности по поводу угрозы Китая Тайваню .

При этом просьба о принятии обязательств, связанных с войной за остров - это новое требование со стороны США.

"Совместно с Японией и Австралией ведутся конкретные оперативные планы и учения, имеющие непосредственное отношение к ситуации на Тайване. Но этот запрос застал Токио и Канберру врасплох, поскольку сами США не дают Тайваню гарантий полной ответственности", - сказал источник.

Другой источник сообщил, что представители Японии, Австралии и других союзников США выразили "коллективное недоумение".

В Минобороны Японии заявили что "трудно ответить на гипотетический вопрос о "чрезвычайной ситуации на Тайване.

Там также сказали, что любой ответ "будет осуществляться на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом, а также внутренними законами и правилами".