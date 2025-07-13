США вимагають від Японії та Австралії пояснити їхню роль у разі війни за Тайвань, - FT
Сполучені Штати вимагають від Японії та Австралії пояснити, що вони робитимуть у разі війни США і Китаю за Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання, Пентагон чинить тиск на Японію та Австралію, щоб ті чітко роз'яснили, яку роль вони відіграватимуть, якщо США і Китай почнуть воювати через Тайвань. Однак ці зусилля розчарували двох найважливіших союзників Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.
За словами 5 джерел, останніми місяцями заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі порушував це питання на зустрічах із представниками Міноборони Читання та Австралії.
Цей крок є його останньою спробою переконати союзників США в цьому регіоні посилити стримування і підготуватися до потенційної війни за Тайвань.
Після публікації Колбі повідомив у соцмережі Х, що Пентагон реалізує програму президента США Дональда Трампа з "відновлення стримування і досягнення миру за допомогою сили".
Він додав, що це, зокрема, охоплює "заклик до союзників збільшити витрати на оборону та інші зусилля, пов'язані з нашою колективною обороною.
Представник Пентагону заявив, що "живою темою" дискусій із союзниками була "активізація і прискорення зусиль зі зміцнення стримування збалансованим і справедливим чином".
Переговори включають спроби переконати союзників збільшити витрати на оборону на тлі зростаючої стурбованості з приводу загрози Китаю Тайваню.
При цьому прохання про прийняття зобов'язань, пов'язаних із війною за острів - це нова вимога з боку США.
"Спільно з Японією та Австралією ведуться конкретні оперативні плани і навчання, що мають безпосередній стосунок до ситуації на Тайвані. Але цей запит застав Токіо і Канберру зненацька, оскільки самі США не дають Тайваню гарантій повної відповідальності", - сказало джерело.
Інше джерело повідомило, що представники Японії, Австралії та інших союзників США висловили "колективне здивування".
У Міноборони Японії заявили, що "важко відповісти на гіпотетичне запитання про "надзвичайну ситуацію на Тайвані".
Там також сказали, що будь-яка відповідь "буде здійснюватися на індивідуальній і конкретній основі відповідно до конституції, міжнародного права, а також внутрішніх законів і правил".
Військові навчання в Тайвані
Нагадаємо, цього тижня, у середу, Тайвань розпочав наймасштабніші військові навчання за всю історію.
Відомо, що навчання триватимуть 10 днів, що вдвічі перевищує звичайну кількість днів для навчань. Також для цього призвали понад 20 тисяч резервістів.
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