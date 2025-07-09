Из-за угрозы Китая: Тайвань проведет самые масштабные военные учения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Учения "Хань Куан", которые начнутся уже сегодня, продлятся 10 дней. Это вдвое больше обычного количества дней для учений, которые проводятся с 1984 года. Всего будет призвано более 20 тысяч резервистов.

Гражданское население также принимает участие, примером чего служит использование подвалов крупной сети супермаркетов в качестве бомбоубежищ.

Кроме того, местные власти архипелага с населением 23 млн человек также проверяют свою способность обеспечивать основные услуги и распределять товары в условиях кризиса.

Чие Чун, внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности, (аналитического центра, связанного с правительством в Тайбэе), пояснил, в чем заключается суть этих учений.

"Цель учений "Хань Куан" в этом году - укрепить способность Тайваня оказывать долгосрочное сопротивление и повысить устойчивость как военных, так и гражданского общества, на чем настаивал президент Лай Цзин-дэ", - сказал он.

По словам Чуна, планирование учений в этом году лучше отражает реальные сценарии, которые могут произойти, если Китай начнет военную атаку на Тайвань.

Детали об учениях

С тех пор, как Лай Цзин-дэ стал президентом в прошлом году, он сделал подготовку Тайваня к китайскому нападению одним из своих приоритетов. В последние недели он выступал с целым рядом речей по всему Тайваню, призывая общественность объединиться в противостоянии Китаю.

Действия Лая в значительной степени стали ответом на возросшее военное давление со стороны Китая: с момента его вступления в должность армия КНР неоднократно проводила учения вокруг острова.

Тайвань же заявил, что в мае Китай ежедневно размещал в регионе десятки военных кораблей и правительственных судов, назвав эту деятельности кампанией экстремального давления.

Чие Чун заявил, что одной из причин, по которой Тайвань продлил учения до 10 дней, стала необходимость опробовать новое оружие, особенно беспилотники, которые сыграли большую роль в войне в Украине и которые Тайбэй считает все более важными .

"В настоящее время военные разрабатывают оперативные рекомендации и тактику применения беспилотников, а также меры противодействия китайским БПЛА. Эти учения могут послужить площадкой для проверки и корректировки предварительных проектов этих рекомендаций", - сказал он.

Также по его словам, в этом году учения будут больше внимания уделять городским боям, чем в прошлом, что является признаком того, что военные чиновники Тайваня настроены менее оптимистично, чем в прошлом, относительно возможности остановить быстро развивающуюся НОАК на море и в воздухе.