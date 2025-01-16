У Байдена рассказали, что помогло соглашению о мире между Израилем и ХАМАС, - СМИ

На фоне переговоров об освобождении заложников, которые зашли в тупик, США отдали приоритет поддержке Израиля в "развенчании" группировки "Хезболла". Это еще больше изолировало ХАМАС и заставило террористов проявить большую гибкость в переговорах о прекращении огня.

Высокопоставленный американский чиновник на брифинге для журналистов из Катара, пытался представить роль администрации Байдена как решающую в достижении соглашения.

Однако другие чиновники США, которые общались с изданием в течение последних месяцев, признали, что Вашингтон не сразу поддержал решение Израиля в сентябре о массированной эскалации военных операций против "Хезболлы".

Американские чиновники заявили, что Израиль не предупредил Вашингтон перед тем, как осуществить массовый подрыв средств связи (пейджеров - ред.), в результате которого были ранены тысячи боевиков "Хезболлы", или перед тем, как ЦАХАЛ нанес авиаудар, в результате которого был убит лидер террористической группировки Хасан Насралла.

Однако США начали поддерживать кампанию Израиля против ливанской группировки постфактум, отложив инициативу по 21-дневному прекращению огня в Ливане в конце сентября. После того, как через два месяца Израиль прекратил наносить массированные удары по группировке "Хезболла", США выступили посредником в достижении постоянного прекращения огня между Израилем и ливанской террористической организацией.

Высокопоставленный представитель Байдена на брифинге для журналистов заявил, что подписанное 15 января соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, основывается на поданном 27 мая израильском предложении, которое Байден обнародовал в своей речи в Белом доме через четыре дня после этого.

Переговоры проходили с перерывами, и в начале июля ХАМАС согласился на это предложение и внес ряд поправок.

Чиновник США утверждает, что ответ ХАМАСа был таким, который не могло принять ни одно израильское правительство, ведь это была фактически сделка "всех на всех", которая требовала от Израиля полного вывода войск из Сектора Газа и при этом оставляла у власти палестинскую группировку. Это противоречит тому, что знакомые с переговорами израильские и арабские чиновники говорили о предложении ХАМАСа, утверждая, что оно не было радикальным отходом от предыдущего предложения Израиля.

Более того, израильская переговорная группа, состоявшая из руководителей служб безопасности, призвала тогда правительство утвердить ответ ХАМАСа. Однако премьер-министр Беньямин Нетаньяху продолжал выдвигать условия по выводу израильских войск из Сектора Газа, что привело к срыву переговоров, о чем тогда говорили арабские, израильские и американские официальные лица.

Срыв переговоров и изменение стратегии

В августе США пытались возобновить переговоры. Но эти многомесячные усилия провалились после того, как ХАМАС казнил шестерых заложников, в том числе американо-израильского гражданина Герша Голдберга-Полина, поскольку их похитители опасались, что войска ЦАХАЛа приближаются к тоннелю, в котором их удерживали в южном городе Рафах на юге Газы.

"После этого мы действительно сместили акценты, и нашей стратегией стала... кампания в Ливане, направленная на обезвреживание "Хезболлы". Мы поддерживали израильтян... потому что пока "Хезболла" заявляла, что будет продолжать (поддерживать) другой фронт против Израиля... ХАМАС не находился под достаточным давлением и в изоляции, чтобы пойти на сделку и освободить заложников", - сказал во время брифинга высокопоставленный представитель США.

Далее чиновник напомнил, что после того, как в октябре Израиль выполнил много своих оперативных задач против "Хезболлы", главные помощники Байдена вернулись в регион. Там они встретились с Нетаньяху, который согласился работать над прекращением огня в Ливане при посредничестве США, которое затем можно было бы согласовать с прекращением огня в Газе. Ливанское соглашение было достигнуто 27 ноября.

Давление посла Трампа превзошло усилия команды Байдена

Менее чем через две недели после этого главные помощники Байдена отправились в регион, чтобы возобновить переговоры, и в основном оставались в регионе, пока соглашение не было достигнуто в среду, 15 января.

На прошлой неделе к посланнику Белого дома на Ближнем Востоке Брету Макгерку присоединился посол новоизбранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в Дохе. Их партнерство имело "решающее значение" для обеспечения соглашения об освобождении заложников.

Арабские чиновники, знакомые с ходом переговоров, рассказали The Times of Israel, что именно субботняя встреча Уиткоффа с Нетаньяху привела к прорыву в переговорах. Это произошло, когда посол Трампа за один прием надавил на Нетаньяху сильнее и эффективнее, чем администрация Байдена за целый год.

В течение последних нескольких дней переговоры проходили в здании в Дохе, где израильская и американская команды располагались на втором этаже, команда ХАМАС - на первом, а египетская и катарская команды перемещались между ними, добавляет американский чиновник.

В последнюю минуту ХАМАС пытался выдвинуть новые требования, но "мы держались очень твердо, и теперь у нас есть соглашение", - отметил чиновник.