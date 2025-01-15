Вступит в силу в воскресенье. Катар раскрыл детали соглашения между Израилем и ХАМАС

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани во время пресс-конференции в Дохе объявил о достижении соглашения между Израилем, Хамасом и другими сторонами. Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию .

Кроме того, будет увеличен поток гуманитарной помощи во все районы Газы, в частности для восстановления больниц, медицинских центров и пекарен.

После этого израильские войска будут размещены вдоль границы с Газой, что позволит провести:

Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани также поделился деталями договоренностей. По его словам, первая фаза продлится 42 дня и будет предусматривать:

Соглашение Израиля и ХАМАСа

Напомним, РБК-Украина писало, что ХАМАС одобрил соглашение с Израилем об освобождении заложников в Секторе Газа и о прекращении огня. Свой ответ группировка передала посредникам.

Позже новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники в Секторе Газа будут освобождены. Это произойдет в ближайшее время.

Вскоре СМИ объявили, что Израиль достиг соглашения по Сектору Газа, которое открывает путь к прекращению огня в этом регионе.

В рамках соглашения террористы ХАМАС обязались поэтапно освободить израильских заложников. Известно, что, вероятно, ХАМАС удерживает 94 заложника. Первыми должны быть освобождены 33 из них - дети, женщины, старики и больные люди.

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