Разведка Израиля раскрыла подробности операции с пейджерами против "Хезболлы", - СМИ

Организация "Хезболла" ранее была вынуждена отказаться от высокотехнологичных устройств и смартфонов, по которым легко выследить носителя аппарата. Исламистская группировка искала "бронированные" пейджеры, а израильские спецслужбы увидели в этом запросе отличную возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильскую новостную службу "12 канала ".

Представители внешней разведывательной службы Израиля "Моссад" рассказали журналистам новые детали операции по одновременному взрыву тысяч пейджеров в сентябре этого года, в результате чего был нанесен тяжелый удар по "Хезболле".

Отмечается, что раскрытие данных подробностей было уже одобрено израильской военной цензурой.

В "Моссад" говорят, что генеральный секретарь организации "Хезболла" Хасан Насралла ранее лично видел, как у нескольких ключевых командиров группировки взрывались пейджеры. Это произвело на него значительное впечатление.

Взрывы пейджеров произошли во время встречи командования "Хезболлы", на которой присутствовал Насралла.

После этого группировка отказалась от высокотехнологичных девайсов и смартфонов, из-за возможности отследить пользователей устройств.

"Хезболла" решила достать "бронированные" пейджеры, чтобы они не боялись активного использования в полевых и боевых условиях.

Израильская разведка начала работу по подготовке "заряженных" пейджеров, параллельно с этим запустив дезинформацию через закупщиков "Хезболлы", с целью убедить их приобрести именно эту модель.

Бронированные аппараты приятно удивили группировку "Хезболла", которая впоследствии обеспечила тысячи своих боевиков данными новыми аппаратами, над которыми поработал "Мосад".

Как передают израильские СМИ, одновременные взрывы, из-за которых пострадали около 4 тысяч боевиков "Хезболлы", произошли благодаря зашифрованному сообщению, которое требовало для прочтения одновременного нажатия двух кнопок.

Также в материале указывается, что после этого возможности "Хезболлы" были существенно снижены перед началом наземной операции Армии обороны Израиля в Ливане. И это имело "весомое сдерживающее влияние" на эту проиранскую группировку, и на Тегеран.

Взрывы "пейджеров" у боевиков "Хезболлы"

Напомним, 17 сентября были взорваны тысячи заминированных пейджеров и сотни радиоприемников боевиков ливанской группировки "Хезболла". Это происходило, в частности, на территории Ливана.

После этого появились сообщения в СМИ, а также от представителей ряда стран на Ближнем Востоке, что за атакой стоял Израиль, однако страна некоторое время не брала на себя ответственность.

10 ноября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые признал, что за атаками на "Хезболлу" с использованием пейджеров и раций стоял Израиль.