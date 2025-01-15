Байден: соглашение Израиля и ХАМАС остановит боевые действия в Секторе Газа

Президент США Джо Байден подтвердил, что после месяцев интенсивной дипломатии Израиль и ХАМАС через посредников договорились прекратить огонь и освободить заложников. Он также надеется на прекращение боевых действий в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"Это соглашение остановит боевые действия в Секторе Газа, увеличит объем необходимой гуманитарной помощи палестинцам и воссоединит (израильских, - ред.) заложников с семьями после более чем 15 месяцев плена", - заявил президент США.

Он отметил, что предложил контуры этого плана 31 мая 2024 года, после чего он был единогласно одобрен Совбезом ООН.

"Это результат не только чрезвычайного давления на ХАМАС, изменения регионального уравнения после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана (имеется в виду разгром "Хезболлы" израильской армией, - ред.), но и кропотливой американской дипломатии", - подчеркнул Байден.

По его словам, пришло время прекратить боевые действия в Секторе Газа и начать работу по построению мира и безопасности. Байден напомнил, что ХАМАС удерживает троих американских заложников. "В рамках этой сделки мы полны решимости вернуть их всех домой", - добавил он.

Что известно о сделке между Израилем и ХАМАС

Как сообщили израильские СМИ, сегодня в Дохе (Катар) при посредничестве США, Катара и Египта было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС.

Прекращение огня и освобождение заложников будет проходить в несколько этапов. На первом ХАМАС должен освободить 33 человека, если это произойдет, на 16-й день после начала действия соглашения начнутся переговоры об освобождении остальных. В обмен на это Израиль постепенно выведет войска из большой части Сектора Газа, но сохранит присутствие в буферной зоне.

Кроме того, Израиль должен освободить тысячу заключенных боевиков. Предполагается, что по 50 боевиков будут отпускать за каждую из пяти израильских женщин-военных. Третий этап предполагает возврат тел заложников, а также создание плана строительства и новой структуры управления для Газы.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Болезненный компромисс. Почему Израиль и ХАМАС заключили соглашение и какими будут его последствия".