В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны

Уитакер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о планах США завершить войну до конца июня.

"Я не думаю, что это что-то, что Соединенные Штаты выносили на обсуждение… Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и мы просто хотим чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", - сказал он.

По словам американского дипломата, дедлайны в такой ситуации обычно "очень опасны".

"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, мы просто доведем это до конца, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны - россияне и украинцы - должны будут согласиться с любым соглашением, которое будет выработано", - отметил Уитакер.