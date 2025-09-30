ua en ru
США отправляют в Данию антидроновые системы перед саммитом Евросоюза

Копенгаген, Вторник 30 сентября 2025 19:16
UA EN RU
США отправляют в Данию антидроновые системы перед саммитом Евросоюза Иллюстративное фото: США помогут Дании защитить небо от дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США помогут защищать Данию во время неформального заседания лидеров стран Евросоюза, которое состоится 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании в соцсети X.

"Мы рады и благодарны за то, что США также поддерживают Данию средствами противодействия дронам в связи с предстоящим саммитом", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что поддержка со стороны США является доказательством тесного трансатлантического сотрудничества, которое также проявляется в эффективном противодействии гибридным атакам.

Стоит заметить, что 1 октября в Копенгагене пройдет неформальный саммит ЕС, а уже 2 октября там состоится саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Согласно слухам, в саммите ЕПС участие может принять президент Украины Владимир Зеленский.

Дроны над Данией

Напомним, на прошлой неделе над Данией несколько раз зафиксировали неизвестные беспилотники. В частности, они пролетали рядом с аэропортами.

Также неопознанные дроны замечали неподалеку от датских военных объектов.

В связи с этим власти страны полностью запретили полеты гражданских дронов с 29 сентября по 3 октября.

При этом президент Финляндии Александр Стубб анонсировал, что его страна отправит в Данию контингент для противодействия беспилотникам.

