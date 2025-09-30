США отправляют в Данию антидроновые системы перед саммитом Евросоюза
США помогут защищать Данию во время неформального заседания лидеров стран Евросоюза, которое состоится 1 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании в соцсети X.
"Мы рады и благодарны за то, что США также поддерживают Данию средствами противодействия дронам в связи с предстоящим саммитом", - отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что поддержка со стороны США является доказательством тесного трансатлантического сотрудничества, которое также проявляется в эффективном противодействии гибридным атакам.
Стоит заметить, что 1 октября в Копенгагене пройдет неформальный саммит ЕС, а уже 2 октября там состоится саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).
Согласно слухам, в саммите ЕПС участие может принять президент Украины Владимир Зеленский.
Дроны над Данией
Напомним, на прошлой неделе над Данией несколько раз зафиксировали неизвестные беспилотники. В частности, они пролетали рядом с аэропортами.
Также неопознанные дроны замечали неподалеку от датских военных объектов.
В связи с этим власти страны полностью запретили полеты гражданских дронов с 29 сентября по 3 октября.
При этом президент Финляндии Александр Стубб анонсировал, что его страна отправит в Данию контингент для противодействия беспилотникам.