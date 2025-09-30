США отправляют в Данию антидроновые системы перед саммитом Евросоюза

США помогут защищать Данию во время неформального заседания лидеров стран Евросоюза, которое состоится 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании в соцсети X .

"Мы рады и благодарны за то, что США также поддерживают Данию средствами противодействия дронам в связи с предстоящим саммитом", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что поддержка со стороны США является доказательством тесного трансатлантического сотрудничества, которое также проявляется в эффективном противодействии гибридным атакам.

Стоит заметить, что 1 октября в Копенгагене пройдет неформальный саммит ЕС, а уже 2 октября там состоится саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Согласно слухам, в саммите ЕПС участие может принять президент Украины Владимир Зеленский.