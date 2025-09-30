США відправляють до Данії антидронові системи перед самітом Євросоюзу
США допоможуть захищати Данію під час неформального засідання лідерів країн Євросоюзу, яке відбудеться 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Данії в соцмережі X.
"Ми раді і вдячні за те, що США також підтримують Данію засобами протидії дронам у зв'язку з майбутнім самітом", - зазначили у відомстві.
У Міноборони додали, що підтримка з боку США є доказом тісної трансатлантичної співпраці, яка також проявляється в ефективній протидії гібридним атакам.
Варто зауважити, що 1 жовтня в Копенгагені пройде неформальний саміт ЄС, а вже 2 жовтня там відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).
Згідно з чутками, у саміті ЄПС участь може взяти президент України Володимир Зеленський.
Дрони над Данією
Нагадаємо, минулого тижня над Данією кілька разів зафіксували невідомі безпілотники. Зокрема, вони пролітали поруч з аеропортами.
Також невпізнані дрони помічали неподалік від данських військових об'єктів.
У зв'язку з цим влада країни повністю заборонила польоти цивільних дронів з 29 вересня по 3 жовтня.
Водночас президент Фінляндії Александр Стубб анонсував, що його країна відправить до Данії контингент для протидії безпілотникам.