Финляндия отправит в Данию свой контингент для противодействия дронам, - Стубб

Как сообщает РБК-Украина , об этом финский президент Александр Стубб написал в Twitter.

"Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по защите воздушного пространства и противодействию гибридным действиям, которые мы наблюдали в течение последних дней и недель. Чтобы оказать конкретную поддержку, Финляндия сегодня приняла решение о развертывании контингента противодействия беспилотным летательным аппаратам в Дании", - отметил Стубб.

По его словам, финская пограничная служба также окажет поддержку собственными силами.

Стубб отметил, что такие действия Финляндии являются "прекрасным примером конкретного сотрудничества между северными странами".

"Мы в дальнейшем будем согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и способствовать развитию возможностей в Европе", - добавил он.

Дроны на территории стран НАТО

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около 20 российских беспилотников, большинство из которых стартовали с территории Беларуси. Четыре дрона были сбиты, а позже, 12 сентября, польские власти уточнили, что всего атака проводилась 21 дроном.

Министерство обороны Румынии сообщило, что истребители F-16 зафиксировали дрон в национальном воздушном пространстве и сопровождали его на расстоянии около 20 км от пограничного села, после чего объект исчез с радаров.