ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Финляндия отправит в Данию свой контингент для противодействия дронам, - Стубб

Вторник 30 сентября 2025 17:03
UA EN RU
Финляндия отправит в Данию свой контингент для противодействия дронам, - Стубб Фото: Александр Стубб (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Финляндия развернет в Дании свой контингент для противодействия беспилотникам

Как сообщает РБК-Украина, об этом финский президент Александр Стубб написал в Twitter.

"Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по защите воздушного пространства и противодействию гибридным действиям, которые мы наблюдали в течение последних дней и недель. Чтобы оказать конкретную поддержку, Финляндия сегодня приняла решение о развертывании контингента противодействия беспилотным летательным аппаратам в Дании", - отметил Стубб.

По его словам, финская пограничная служба также окажет поддержку собственными силами.

Стубб отметил, что такие действия Финляндии являются "прекрасным примером конкретного сотрудничества между северными странами".

"Мы в дальнейшем будем согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и способствовать развитию возможностей в Европе", - добавил он.

Дроны на территории стран НАТО

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около 20 российских беспилотников, большинство из которых стартовали с территории Беларуси. Четыре дрона были сбиты, а позже, 12 сентября, польские власти уточнили, что всего атака проводилась 21 дроном.

Министерство обороны Румынии сообщило, что истребители F-16 зафиксировали дрон в национальном воздушном пространстве и сопровождали его на расстоянии около 20 км от пограничного села, после чего объект исчез с радаров.

В период с 23 по 25 сентября временно закрывались аэропорты Дании из-за дронов, зафиксированных в воздушном пространстве страны. Пока не известно, кто именно их запустил, расследование ведет полиция Дании.

Также Норвегия закрыла воздушное пространство над аэропортом Осло из-за появления неизвестных беспилотников. Рейсы пришлось перенаправлять в другие аэропорты.

Кроме того, неизвестные дроны заметили в Германии, над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн, в связи с чем местная полиция усилила меры безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Финляндия
Новости
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен