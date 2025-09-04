США отправят экспедицию на Марс: в NASA озвучили сроки
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить экспедицию на Марс в начале 2030-х годов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.
Он отметил, что в ближайшее время Агентство начнет отправлять грузы на Луну и сооружать там базовый лагерь.
Полученный на этой космической станции опыт, "будет иметь решающее значение для обеспечения поддержания жизни астронавтов".
"В начале 2030-х годов, мы хотим добраться до Марса. И это очень важно. Миссия продлится более восьми месяцев. Нам следует научиться находиться на планете, а после благополучно вернуться обратно", - сказал Даффи.
Деятельность NASA
Напомним, ранее и.о. руководителя NASA анонсировал планы замены МКС и сосредоточения на освоении Луны. В частности, на поверхности спутника Земли планируется сооружение ядерного реактора.
На прошлой неделе Даффи провел первую за последние восемь лет встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
Руководители ведомств обсудили продолжение эксплуатации Международной космической станции (МКС), продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.