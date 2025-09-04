США відправлять експедицію на Марс: у NASA озвучили терміни

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує відправити експедицію на Марс на початку 2030-х років.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Fox News заявив виконувач обов'язків глави NASA Шон Даффі.

Він зазначив, що найближчим часом Агентство почне відправляти вантажі на Місяць і споруджувати там базовий табір.

Здобутий на цій космічній станції досвід, "буде мати вирішальне значення для забезпечення підтримки життя астронавтів".

"На початку 2030-х років, ми хочемо дістатися Марса. І це дуже важливо. Місія триватиме понад вісім місяців. Нам слід навчитися перебувати на планеті, а опісля благополучно повернутися назад", - сказав Даффі.