Впервые за 8 лет: в РФ заявили, что главы "Роскосмоса" и NASA встретятся в США

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон, где 31 июля встретится с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Reuters .

Как пишут СМИ, гендиректор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон в штате Техас для встречи с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи.

Это первая такая встреча руководителей космических агентств США и РФ за последние восемь лет.

Сами переговоры запланированы на 31 июля. На них будут обсуждать продолжение эксплуатации Международной космической станции, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.

Также российская делегация планирует посетить Космический центр имени Линдона Джонсона, производственные площадки компаний Boeing и SpaceX. Кроме того, планируется встреча с экипажем космического корабля Crew Dragon.

Как отмечает Reuters, космическая программа остается одним из немногих международных проектов, в рамках которых США и Россия до сих пор сотрудничают.

Во всех остальных сферах отношения между странами были разорваны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на политическую изоляцию, NASA и "Роскосмос" продолжают обмениваться экипажами для миссий на МКС. Это происходит в рамках так называемой программы перекрестных полетов, которая позволяет сохранять постоянное присутствие представителей обеих стран на станции.