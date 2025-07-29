ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Впервые за 8 лет: в РФ заявили, что главы "Роскосмоса" и NASA встретятся в США

Вторник 29 июля 2025 14:53
UA EN RU
Впервые за 8 лет: в РФ заявили, что главы "Роскосмоса" и NASA встретятся в США Фото: штаб-квартира NASA (nasa.gov)
Автор: Ірина Глухова

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон, где 31 июля встретится с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Reuters.

Как пишут СМИ, гендиректор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон в штате Техас для встречи с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи.

Это первая такая встреча руководителей космических агентств США и РФ за последние восемь лет.

Сами переговоры запланированы на 31 июля. На них будут обсуждать продолжение эксплуатации Международной космической станции, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.

Также российская делегация планирует посетить Космический центр имени Линдона Джонсона, производственные площадки компаний Boeing и SpaceX. Кроме того, планируется встреча с экипажем космического корабля Crew Dragon.

Как отмечает Reuters, космическая программа остается одним из немногих международных проектов, в рамках которых США и Россия до сих пор сотрудничают.

Во всех остальных сферах отношения между странами были разорваны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на политическую изоляцию, NASA и "Роскосмос" продолжают обмениваться экипажами для миссий на МКС. Это происходит в рамках так называемой программы перекрестных полетов, которая позволяет сохранять постоянное присутствие представителей обеих стран на станции.

Отношения между США и РФ

Стоит добавить, что последняя встреча руководителей "Роскосмоса" и NASA состоялась в октябре 2018 года. Тогда глава NASA Джим Брайденстайн приехал в Россию накануне запуска космического корабля "Союз МС-10". Его принимал тогдашний руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

После полномасштабного вторжения России в Украину США ввели против РФ масштабные санкции, которые коснулись и космической отрасли.

В результате большинство совместных проектов и контактов между американскими и российскими структурами были свернуты или заморожены. Однако в сфере космоса определенное сотрудничество сохранилось - в частности, для поддержания безопасной работы Международной космической станции (МКС).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАСА Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку