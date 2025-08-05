США хотят закрепиться на Луне с помощью ядерных технологий, - Politico

Новый глава NASA предлагает заменить МКС и сосредоточиться на освоении Луны. К 2030 году планируется запуск первого реактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи, бывший ведущий Fox News и министр транспорта, на этой неделе объявит об ускорении проекта строительства ядерного реактора на Луне. Это станет его первым крупным решением на новой должности.

NASA уже рассматривало такую возможность, но теперь сроки будут четко определены. Документы, полученные Politico, подтверждают, что запуск реактора планируется к 2030 году, несмотря на крупные сокращения бюджета агентства.

США стремятся выиграть "вторую космическую гонку"

"Речь идет о победе во второй космической гонке", - заявил высокопоставленный представитель NASA. Директива требует срочно найти подрядчиков и назначить руководителя проекта.

Ранее NASA финансировало разработку 40-киловаттного реактора для Луны. Теперь речь идет о 100-киловаттной установке, необходимой для пилотируемых миссий на лунной поверхности.

Китай и Россия подталкивают США к действиям

NASA обеспокоено возможностями Китая и России, которые уже работают над совместным лунным проектом. В директиве указано, что страна, первой установившая реактор, может объявить "зону недоступа", ограничив действия других государств.

К 2030 году Китай планирует высадить своего астронавта на Луну. NASA стремится не отставать, несмотря на политическое давление и бюджетные ограничения.

Замена МКС и ставка на частный сектор

Вторая инициатива Даффи касается замены Международной космической станции. NASA хочет передать эту задачу частным компаниям и изменить подход к заключению контрактов.

Агентство планирует заключить контракты с как минимум двумя компаниями в течение полугода. Цель - ввести новую станцию в эксплуатацию к 2030 году, иначе единственной постоянной орбитальной станцией останется китайская.

Частный сектор готов, но требует финансирования

В числе претендентов на новые проекты - компании Axiom Space, Vast и Blue Origin. Однако законодатели обеспокоены тем, что NASA не спешит предоставлять им финансирование.

NASA подчеркивает, что ядерные технологии остаются важными, несмотря на недавний отказ Пентагона от совместной программы по разработке ядерного двигателя для ракет.