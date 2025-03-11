США возобновляют военную помощь Украине и обмен разведданными

Переговоры Украины и США

Напомним, сегодня, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Во время переговоров ожидается, в частности, обсуждение вопроса военной помощи Украине от США, а также обмена разведывательными данными между странами.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что переговоры начались конструктивно. При этом более детальных деталей он пока не раскрывал.

Переговоры в Джидде состоялись после ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а также решения Вашингтона прекратить военную помощь Украине.

Таким образом, по словам американских чиновников, Вашингтон хочет "надавить" на Украину, чтобы она согласилась сесть за стол переговоров.

Подробнее о том, что известно о результатах переговоров между Киевом и Вашингтоном - в материале РБК-Украина.

Приостановка военной помощи Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Речь шла, в частности, о том вооружении США, которое уже переправляли самолетами, кораблями и то, что было на территории Европы.

Кроме того, Соединенные Штаты сократили обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак по территории РФ. В то же время США продолжают делиться теми данными, которые могут помочь ВСУ защитить себя.

Добавим, NBC News написало, что Трамп не возобновит помощь Украине даже после подписания соглашения о полезных ископаемых. Кроме этого соглашения он хочет увидеть изменения в отношении Зеленского к мирным переговорам, в частности, готовность к территориальным уступкам.

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