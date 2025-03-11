США відновлюють військову допомогу Україні та обмін розвідданими

Переговори України та США

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Під час переговорів очікується, зокрема, обговорення питання військової допомоги Україні від США, а також обміну розвідувальними даними між країнами.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що переговори почалися конструктивно. Водночас детальніших деталей він поки що не розкривав.

Переговори в Джидді відбулися після сварки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, а також рішення Вашингтона припинити військову допомогу Україні.

Таким чином, за словами американських чиновників, Вашингтон хоче "натиснути" на Україну, щоб вона погодилася сісти за стіл переговорів.

Детальніше про те, що відомо про результати перемовин між Києвом та Вашингтоном - в матеріалі РБК-Україна.

Призупинення військової допомоги Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні після конфлікту з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Йшлося, зокрема, про те озброєння США, яке вже переправляли літаками, кораблями й те, що було на території Європи.

Крім того, Сполучені Штати скоротили обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак по території РФ. Водночас США продовжують ділитися тими даними, які можуть допомогти ЗСУ захистити себе.

Додамо, NBC News написало, що Трамп не відновить допомогу Україні навіть після підписання угоди про корисні копалини. Крім цієї угоди він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність до територіальних поступок.

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