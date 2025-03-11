Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились: первые подробности

Переговоры между делегациями Украины и США завершились. Стороны провели встречу в Джидде (Саудовская Аравия), во вторник, 11 марта.

Что известно о результатах переговоров между Киевом и Вашингтоном - в материале РБК-Украина ниже.

Стоит заметить, что переговоры между Украиной и Соединенными Штатами начались в 11:38, а совместное заявление делегаций было опубликовано в 20:00 по киевскому времени.

Как указано в заявлении, опубликованном на сайте Офиса президента, украинская делегация выразила глубокую благодарность от имени украинского народа президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значимый прогресс на пути к миру.

Во время переговоров Украина и США согласовали ряд вопросов:

Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня, при условии взаимности со стороны РФ;

США отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь по безопасности;

обсуждены гуманитарные вопросы: обмен пленными, освобождение гражданских, возвращение украинских детей;

делегации начнут переговоры по устойчивому миру с участием европейских партнеров;

США и Украина договорились заключить соглашение о разработке критических минералов для экономического укрепления Украины.

Каким был состав делегаций:

Украина : руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса. США: государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

Накануне нового раунда переговоров, который состоялся сегодня после спора в Овальном кабинете 28 февраля, США предупредили, что Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения.

В свою очередь Киев определил, что их целью в переговорах является защита украинских интересов, четкое видение завершения войны и вопросы сотрудничества с американскими партнерами.

Как передает CNN, у государственного секретаря США и советника по вопросам национальной безопасности во время перерыва в холле отеля Ritz-Carlton спросили, как прошла встреча, на что Уолц ответил коротко: "Продвигаемся".

При этом еще в начале переговоров Ермак заявлял, что они начались "очень конструктивно".

"Гарантии безопасности - это очень важно, потому что мы хотим, чтобы эта агрессия никогда не повторилась в будущем. Конечно, это очень важно. Но сейчас, мы думаем, необходимо обсудить самое важное - как начать этот процесс", - сказал Ермак журналистам перед встречей.

Что предшествовало переговорам между Украиной и США в Саудовской Аравии

Напомним, что переговоры между США и РФ состоялись впервые после ссоры в Овальном кабинете между президентами Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом 28 февраля.

Тогда во время визита украинской делегации в Вашингтон стороны должны были подписать соглашение об ископаемых, но она досрочно покинула Белый дом после публичной перепалки, в которой Вэнс и Трамп обвинили Зеленского в недостаточной благодарности США за оказанную помощь.

Ситуация обострилась еще сильнее, когда Трамп распорядился приостановить предоставление Украине военной помощи и разведывательных данных (хотя в Вашингтоне утверждают, что предоставляют разведданные Киеву для оборонительных действий).

6 марта стало известно, что украинская и американская команды возобновили работу после ссоры. Этому предшествовало заявление Трампа о том, что украинская сторона может вернуться к переговорам, когда будет готова и позже пост в соцсети Х, в котором Зеленский написал о готовности работать "под сильным лидерством" Трампа ради мира и предложил инициативу о перемирии в небе и на море между Украиной и РФ, "чтобы потом очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении".

Сам глава Белого дома, который давлением на Киев пытается достичь "быстрого прекращения огня" заявил, что ожидает "хороших результатов" от переговоров между американскими и украинскими представителями.

Добавим, западные СМИ узнали, что спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который присутствовал на переговорах в Джидде, планирует после встречи направиться к российскому диктатору Владимиру Путину.

В Кремле утверждают, что "ничего не знают" о планах Уиткоффа посетить Москву. Сам Уиткофф заявил, что переговоры в Саудовской Аравии должны определить рамки для мирного соглашения и начального прекращения огня.