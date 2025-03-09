Трамп не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых, - NBC News

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Он также хочет увидеть изменения в отношении президента Владимира Зеленского к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам представителя администрации США и другого американского чиновника, Трамп в частных разговорах дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.

Чиновники рассказали, что Трамп хочет, чтобы соглашение, которое даст США долю в украинских минеральных ресурсах, было подписано. Но также он хочет увидеть изменения в отношении Зеленского к мирным переговорам, в частности, готовность пойти на уступки, например, отдать территории России.

Источники издания отмечают, что Трамп хочет, чтобы Зеленский сделал определенное движение в направлении выборов в Украине и, возможно, ушел в отставку.

По словам американского чиновника и представителя администрации Трамп, США не имеют никаких доказательств того, что пауза в обмене разведданными имела прямое влияние на российские воздушные атаки на Украину. Они утверждают, что атаки, вероятно, были спланированы еще до прекращения обмена разведданными и помощи.