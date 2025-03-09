ua en ru
Вс, 09 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых, - NBC News

Вашингтон, Воскресенье 09 марта 2025 14:20
UA EN RU
Трамп не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых, - NBC News Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых. Он также хочет увидеть изменения в отношении президента Владимира Зеленского к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам представителя администрации США и другого американского чиновника, Трамп в частных разговорах дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной.

Чиновники рассказали, что Трамп хочет, чтобы соглашение, которое даст США долю в украинских минеральных ресурсах, было подписано. Но также он хочет увидеть изменения в отношении Зеленского к мирным переговорам, в частности, готовность пойти на уступки, например, отдать территории России.

Источники издания отмечают, что Трамп хочет, чтобы Зеленский сделал определенное движение в направлении выборов в Украине и, возможно, ушел в отставку.

По словам американского чиновника и представителя администрации Трамп, США не имеют никаких доказательств того, что пауза в обмене разведданными имела прямое влияние на российские воздушные атаки на Украину. Они утверждают, что атаки, вероятно, были спланированы еще до прекращения обмена разведданными и помощи.

Помощь от США на паузе

На днях в США официально подтвердили, что прекратили оказывать помощь Украине. Также США прекратили обмен разведданными с Украиной.

Ранее издание NBC News отмечало, что союзники могут прекратить делиться с США разведданными, поскольку опасаются передачи данных в Москву. Британские СМИ сообщают, что на Западе обсуждают создание нового разведывательного альянса без США.

Подробнее о том, сможет ли украинская ПВО противодействовать атакам России без помощи США - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Военная помощь
NEWS
Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
DAILY
"Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена