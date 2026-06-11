Глава Пентагона анонсировал новые удары по Ирану

Министр войны Пит Хегсет заявил, что США вскоре начнут бомбить "ключевые объекты" в Иране. По его словам, атака вполне может быть уже этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Изначально Хегсет сказал, что США нанесут по Ирану серьезный удар, если Тегеран не заключит сделку о прекращении войны. Угрозой атак, он фактически повторил заявление президента США Дональда Трампа, который ранее 10 июня публично анонсировал новые удары.

Однако продолжая свою речь, глава Пентагона дал понять, что атака может произойти уже этой ночью.

"Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесем Ирану сильный удар, и мы это сделаем, потому что у Ирана есть шанс заключить хорошую сделку, отличную сделку, чтобы закрепить то, что они обещали сделать, но на самом деле не хотели делать", - заявил он.

Чиновник пояснил, что дело не в том, что США хотят что-то перезапустить, а в том, что Пентагон готов установить условия, "чтобы гарантировать заключение сделки", на которую рассчитывает Трамп.

Резюмируя Хегсет добавил, что удары в среду вечером (по киевскому времени это уже ночь четверга) будет масштабными. Но при этом дал понять, что если атакам придется состояться завтра - то они тоже "будут масштабными и четкими".

Ранее в среду Трамп заявил, что Иран "слишком долго тянут с заключением сделки" и что США "будут наносить им очень сильные удары".